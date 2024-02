Tras su exitoso paso por la Universidad de Chile, el delantero argentino Joaquín Larrivey retornó al fútbol chileno mediados del 2023 con la difícil misión de mantener la categoría con Magallanes, pero este objetivo no se cumplió y ahora tendrá que jugar en la Primera B.

De igual manera, la gran temporada que tuvo el “Bati” en el Manojito de Claveles le sirvió para posicionarse como el goleador del equipo y sus buenas actuaciones llamaron la atención de varios clubes de Primera División. Incluso, algunos hinchas de la U lo pedían como posible refuerzo, algo que finalmente no se dio.

Recordar que el experimentado ariete trasandino convirtió 43 goles en dos temporadas con la camiseta del Romántico Viajero, y su nombre quedó grabado en los corazones de los fanáticos azules.

Larrive “se cansó” de hacer goles con la camiseta de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

JOAQUÍN LARRIVEY SE ILUSIONA CON VOLVER A LA U

Fue en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports que le consultaron acerca de su futuro y ahí Larrivey dejó en claro que se ilusiona con ser entrenador del Bulla.

“Yo siempre digo que a mí me gustaría dirigir los clubes por los cuales jugué, por los cuales me sentí querido, por los cuales creo que me fue bien y uno de los objetivos es pasar por esos clubes y la U es uno de los clubes donde más disfruté”, remarcó el goleador argentino.

“Me encantaría volver con este rol, pero para eso tengo que tener un recorrido previo y seguir preparándome como lo estoy haciendo ahora”, remató.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Larrivey con Magallanes en el 2023?

El delantero de 39 años disputó 14 partidos con Magallanes en el 2023, en donde anotó 9 goles y aportó con 3 asistencias