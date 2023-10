Joe Abrigo es uno de los volantes, quizás, más talentosos que tiene el fútbol chileno. El volante estuvo en la mirada de la Universidad de Chile, aunque no se concretó su arribo y firmó por Palestino. Pese a todo, el mediocampista tuvo loas para uno de los que pudo ser su compañero.

Abrigo, quien está con el Tino peleando por cosas importantes en el fútbol chileno, mira y observa fútbol. Ante ello eligió a uno de los jugadores del equipo de Mauricio Pellegrino como uno de sus predilectos.

“Para mí, Lucas Assadi es muy bueno, es desequilibrante y es del tipo de jugadores que a mí me gustan en la cancha“, indicó Abrigo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

No junto con eso, el volante de Palestino con pasado en Veracruz de México dijo que “hay poquitos que destaquen y Assadi es de los jugadores que más me gustan y que más le veo proyección en el fútbol chileno“.

Lucas Assadi es el predilecto de Joe Abrigo en el fútbol chileno (Photosport)

Además, Abrigo también resaltó a otro futbolista más con mayor experiencia y avezado en la Chilean Premier League. “Otro es Jorge Luna es como Román (Riquelme)”, sentenció.

Palo a los más jóvenes

El actual futbolista de 28 años también fue joven y cometió errores como el que contó que “era flojo” como futbolista. Ante ello, Abrigo realizó una potente reflexión de los nuevos jugadores que nacen en Chile y, claramente, fue tajante en su apreciación a la nueva camada.

“Ahora vienen distintos, llegan con auspiciadores, con zapatos. Yo recién tuve unos originales hasta que debuté. Es todo un cambio, exigen más, tienen representantes y todo se les ha dado muy fácil. Una lástima que por obligación tengan que jugar”, indicó.

Abrigo ya con experiencia en el fútbol chileno entregó su parecer sobre los más chicos. “Ahora, ellos se relajan y a mí no me gusta la regla del Sub 21”, terminó.