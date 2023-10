Universidad de Chile en el mercado de pases tuvo a varios jugadores del medio local para poder reforzar al equipo. Uno de ellos es Joe Abrigo, quien estaba en Coquimbo y, finalmente, recaló al otro lado de la pandereta del CDA y fichó por Palestino.

En sus inicio, Abrigo destacó por su talento y buena pegada. Sin embargo, el mismo futbolista reconoció que hubo varias críticas hacia él, ya que desperdició mucho tiempo sin poder avanzar como se debía.

La confesión del crack que quiso la U la realizó en el panel de Todos Somos Técnicos. Abrigo fue tajante al decir que no se tomaba en serio su carrera como jugador.

“Era un jugador flojo, me consideraba flojo. El profe me retaba siempre que daba el pase y me quedaba parado”, confesó Abrigo en sus inicios en Magallanes y en Audax Italiano.

Joe Abrigo reconoció que era flojo a la hora de participar en el juego (Photosport)

Abrigo que estuvo en la mira de la U para el segundo semestre reconoció que luego de su paso por Veracruz en México, realmente, se dio cuenta que estaba desperdiciando su talento.

“En 2020 me di cuenta que tengo que ser más participativo. Ahí empecé a tocar más el balón, a tener más participación y eso fue generando otro jugador”, añadió.

Igualmente, Abrigo dijo que “ahora uno aparece por la espalda y empecé a cambiar mi forma de jugar. Empecé a ser más dinámico y era lo que me faltaba para enfocar mi carrera“.