Universidad de Chile pone el foco para lo que es el 2024, en que dentro del club ya toman decisiones para poder confeccionar su plantel y en esa plantilla, pareciera no estar considerado el portero Cristóbal Campos, quien estaría viviendo sus últimos momentos con la camiseta de la U.

Sobre esta decisión polémica, un histórico del club como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y abordó este caso, en la que considera insólito que desechen al portero de los ‘Azules’.

“Para empezar, encuentro que es una estupidez del porte de un buque. Hace seis meses era titular, la valla menos batida, Seleccionado Nacional y en seis meses después porque se llevó mal con alguien del club”, comenzó indicando Herrera.

Manteniendo esa línea, el ‘Samurái’ glorifica el rendimiento del portero de la U “nunca se cagó jugando por la U, jugó Copa Libertadores con el equipo que hubo en su minuto, pasó por muchas situaciones”.

Campos dejaría la Universidad de Chile | Foto: Photosport

Ahondando en su punto de vista, el ex golero indica que echar por tierra el trabajo de Campos en el club por es injusto y que los problemas que podrían catapultar su partida, podrían ser perfectamente solucionables.

“Es un tipo completamente identificado con el club, cabro chico desde los 9 años en la institución. Esas cuestiones (problemas) los puedes solucionar con una persona en la dirigencia que sea líder y agarre al cabro y lo guíe como corresponde”.

“A principio de año lo hizo muy bien, incluso cuándo llegó a la Selección durmió seis horas y lo hicieron jugar al otro día. Después a lo mejor tuvo algún problema, pero él ya sabe lo que hizo mal, entonces no lo va a repetir. ¿Quién no ha pasado por eso?, ¿Qué futbolista no ha pasado por eso?, explicó.

Finalmente, Herrera indica que la decisión de Universidad de Chile en ‘cortar’ a Cristóbal Campos de su plantel es algo completamente errado, por las condiciones y juventud que tiene el destacado guardameta.

“Cortarle las piernas o sacarlo de la U, para mí, por un arrebato o alguna conducta a algo externo futbolísticamente hablando, no me parece, no le puedes pedir que sea amigo de todo el mundo”, concluyó.

Los números de Cristóbal Campos en esta temporada

El portero de la U durante este 2023 disputó 22 partidos, en la que recibió 26 goles entre estos encuentros y mantuvo en seis oportunidades su arco en cero.