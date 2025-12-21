La espera está llegando a su fin y esta semana entrante Universidad de Chile comunicará de manera oficial la salida de Gustavo Álvarez, director técnico de la U quien no continuará para la temporada 2026.

Fue en la previa del partido entre la U y Coquimbo Unido por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025 que el DT anunció que no seguiría en los azules, pese a que mantenía contrato vigente por todo el año venidero.

Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Uno que siente profunda decepción por cómo se produjo su salida es Johnny Herrera, histórico ex portero de los azules quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports apuntó: “Debe hacer lo correcto. Me engrupió, yo le creía al profesor Gustavo Álvarez. Yo creía que nos quería”, dijo.

Herrera detecta el momento exacto en que todo se fue a las pailas con el DT que supo sacar a la U campeón de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025: “Donde creo que muestra la hilacha es en esa conferencia previo al partido con Coquimbo Unido”, rememoró.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el DT de Universidad de Chile y la dirigencia azul trabaja de manera paralela para dar con su reemplazante lo más pronto posible y anunciarlo para empezar a trabajar en los desafíos que se le avecinan a la U.

En síntesis

Universidad de Chile comunicará oficialmente la salida del director técnico Gustavo Álvarez durante la próxima semana.

El entrenador Gustavo Álvarez anunció su salida antes del partido contra Coquimbo Unido en la fecha 29.