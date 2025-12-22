Universidad de Chile sigue moviéndose con cautela pero firmeza tras definir la salida de Gustavo Álvarez, quien finalmente no continuará en la banca azul luego de dos temporadas al mando del primer equipo.

Con el ciclo cerrado, Azul Azul aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador y ya tendría encaminada la decisión final, luego de varios días de análisis interno y conversaciones preliminares.

En ese escenario, dos nombres tomaron fuerza real en las últimas horas: Francisco “Paqui” Meneghini y Renato Paiva. Ambos técnicos fueron contactados por la dirigencia, se avanzó en temas contractuales y económicos, y quedaron como las principales cartas para asumir el desafío de liderar al Romántico Viajero en una nueva etapa según reveló Johnny Herrera en TNT Sports.

Johnny Herrera se la juega por este DT para la U

Quien entregó pistas claras sobre el desenlace fue el propio ‘Samurai’. El histórico exarquero del ‘Bulla’ aseguró este lunes en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que la decisión ya estaría tomada por parte del directorio: “Entiendo que hay dos técnicos que están con la primera opción y ya se habló de lo económico con ambos”, comenzó señalando.

En esa misma línea, Herrera deslizó que el tema está prácticamente resuelto: “Entiendo que el directorio define, me imagino que ya definió. Quería preguntar si hoy se podía definir el nuevo técnico”, lanzó, dejando entrever que la oficialización sería solo cuestión de tiempo.

Fue allí cuando, tras ser consultado por las dos opciones que baraja Azul Azul, dijo sin tapujos: “El Paqui, lejos. Lo dijimos hace dos meses acá”, afirmó, ratificando que su apuesta es clara por Francisco Meneghini y descartando, al menos desde su mirada, la opción de Renato Paiva.

El respaldo público de Herrera no es menor, considerando su cercanía histórica con el club y su constante lectura del ambiente interno de los Azules. Para el exarquero e ídolo del ‘Romántico Viajero’, Meneghini reúne las condiciones futbolísticas necesarias para liderar a la nueva U versión 2026.

Mientras tanto, en Azul Azul reina el hermetismo, aunque el escenario parece encaminado. Tras la salida de Gustavo Álvarez, la U busca dar un golpe de timón y comenzar un nuevo ciclo con rapidez, evitando prolongar la incertidumbre. Todo indica que el nombre del nuevo entrenador está definido y que solo resta hacerlo oficial.

