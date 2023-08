Coke Hevia no aguanta más a Mauricio Pellegrino en la banca de Universidad de Chile: “Este ciclo está terminado”

Coke Hevia no aguanta más a Mauricio Pellegrino y su etapa como entrenador en la Universidad de Chile. El periodista está harto del nivel mostrado por el argentino como DT del Romántico Viajero, quien hace 6 partidos no logra sacar el máximo de sus jugadores en el fútbol chileno.

El rostro de Radio Pauta, en diálogo con Bolavip, fue tajante a la hora de evaluar la continuidad de Pellegrino y sabe que el proceso ya no da para más, pese a que en una semana se avecina el Superclásico ante Colo Colo.

“Todo el mundo dice pero como si echan al técnico otra vez un interinato, un técnico nuevo y no sé qué. Los equipos grandes no tienen tiempo. Este ciclo está terminado, por qué si no como el Nano Díaz, Gustavo Huerta, Ronald Fuentes, juegan mejor con menos”, explicó Hevia.

Jorge Coke Hevia está cansado del proceso de Pellegrino en la U (Foto: Radio Pauta)

Coke Hevia es tajante siempre en sus declaraciones y a la hora de analizar el juego de la U, simplemente, el comentarista deportivo fue rotundo a la hora de entregar a Bolavip lo que vio de la caída azul.

“Seguir como analizando a la U es más de lo mismo. No tiene volumen de juego, no tiene mecanización de movimientos“, indicó el Coke.

Tan cansado está Hevia de Pellegrino que fue claro al añadir que “es un equipo que juega a pegarle para adelante a ver que resulta. Así le cayó el gol, pero perdió”, indicó.