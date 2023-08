Hugo Droguett intranquilo con el presente de Universidad de Chile: “Espero que no vuelvan a esa dinámica de cambiar técnico cada 3 meses”

Universidad de Chile no lo pasa nada bien en el fútbol chileno. El cuadro estudiantil viene de cuatro derrotas consecutivas y el técnico Mauricio Pellegrino está bajo duros cuestionamientos, ya que el equipo decayó ostensiblemente en su rendimiento. Ante ello, el exjugador azul, Hugo Droguett, espera que Azul Azul se tome con cautela la opción de generar algún movimiento en la banca.

El ex lateral izquierdo de la U siente que no es lógico realizar cambio de entrenador a esta altura de la temporada y apunta a que sería un error grosero sacar a Pellegrino de la banca, aunque advierte que sí vuelve a perder por un marcado abultado la pista se coloca pesada para el argentino.

“No creo que tenga relevancia cambiar al técnico, porque queda poco tiempo, a no ser que sea insostenible. Ahí, no tendría nada que hacer. Si tiene una derrota como la del otro día, al final, pareciera que no tiene respuesta de los jugadores y lo más lógico sería que el mismo diera un paso al costado“, dijo Droguett.

Además, el exjugador en diálogo con Bolavip agregó que “ojalá no sea así y espero que no vuelvan a esa dinámica de cambiar técnico cada 3 meses. Eso lo va a volver a llevar al pasado y a estar peleando en posiciones que no se merece”.

Hugo Droguett cree que sería un error grave si la U saca a Mauricio Pellegrino del banco técnico (Photosport)

El exjugador de Universidad de Chile también se detiene en el tema de la baja de rendimiento y siente que deben recuperar el tranco para volver a los triunfos en el Torneo Nacional.

“En el partido contra O’Higgins, la U se vino abajo en el 1-0, dejó espacios que aprovechó el rival con balones fáciles. Eso es lo que se tiene que enfocar Pellegrino más que en el estado del campo de juego, o si hay público o no. El foco debe estar puesto en volver a funcionar como equipo, como conjunto“, agregó.

El exjugador de la U y también del Cruz Azul en México es claro: ” Al final, Pellegrino tiene que encontrar el funcionamiento que venía haciendo la U, porque lamentablemente se perdió el horizonte sobre todo con una derrota tan dolorosa como la del otro día“, terminó.