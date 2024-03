Johnny Herrera confesó que festejó “un poquito” la victoria de la Universidad de Chile por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental. El Samurai Azul no sólo destaca el triunfo en el Superclásico y se queda con el total del arranque del equipo de Gustavo Álvarez.

“No sólo eso. Desde los primeros partidos que se vio el cambio de técnico, el cambio de mano, se notó mucho”, expresó el ídolo de la U en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera se refirió al estreno con triunfo por 1-0 ante Audax Italiano: “Me tocó ver el partido en el Nacional y creo que fue un pasito un poquito en falso. A pesar de que ganó y con un jugador menos incluso, porque se vio un equipo más apretado. Creo que le pasó la cuenta un poquito los nervios, había mucho jugador joven”.

También se refirió a otros compromisos: “Después analizaste contra Copiapó (victoria 3-1 en el Luis Valenzuela Hermosilla), me tocó ver otro partido, un amistoso antes también, entonces uno ya tiene una idea súper clara de cómo está jugando la U. En parte Leandro (Fernández) lo dice, el profesor Álvarez es un tipo de ir a buscar los partidos. Es lo que le pedíamos la gran mayoría de los hinchas del club, le pedíamos que fuera un equipo más atrevido, que saliera a buscar los partidos”.

También se refirió al cambio con respecto a lo mostrado por Mauricio Pellegrino: “Profesor Pellegrino una excelente persona, pero realmente tiraba el equipo para atrás”.

Ahora ve buenos nombres: “Con los jugadores que tienes, con una buena base, con uno o dos jugadores que están poniendo la nota de calidad, como Marcelo Díaz, Leandro Fernández, como (Cristian) Palacios, como Nico Guerra cuando le toca entrar, como Lucas Assadi cuando agarra pelota y está con confianza”.

Johnny Herrera destaca a figura de la Universidad de Chile

El Samurai Azul destacó a Israel Poblete y recordó que siempre destacó su potencial: “Poblete ni hablar, si acá hasta me chaqueteaban cuando el año pasado lo tiraba para arriba, me decían no que Poblete ahí nomás. Ahora partidazo y figura del Superclásico en nuestro fútbol”.

Israel Poblete marcó el tanto del triunfo de la U ante Colo Colo. (Foto: Photosport)

Por último sacó conclusiones positivas: “Te da tranquilidad y te da esperanza de que va a ser un buen año para la U. Después de estar cuatro años remando con la mala por fin se avizora algo positivo”.