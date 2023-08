“De los últimos 30 años no he visto un arquero sea mejor que yo, ni que me supere”, lanzó Sergio Vargas, histórico exfutbolista de la Universidad de Chile. Esta situación trae a la palestra de forma inmediata a Johnny Herrera, otro ídolo del Romántico Viajero, que comandó al plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011.

El Samurai Azul reaccionó a los dichos del Superman en el programa Sabor a Gol de TNT Sports. “Encuentro una lata la cuestión. Es su forma de pensar. Si me dan a votar, voy a votar por mí, me pasaría de Gil que votara por otro. Pero encuentro hasta media latera la cuestión, siempre está en la palestra”, expresa el futbolista en Todos Somos Técnicos.

Herrera tiene una particular postura para las comparaciones de futbolistas. “Siempre he dicho que cada uno en su epoca. Por ejemplo, no vi jugar a Manuel Astorga, me decían que era extraordinario. Sigo hablando con el hijo y todo”.

El debate latero para el Samurai

En la estadística el Superman tiene 1,05 promedio de gol recibido, mientras que el Samurai 1,24. Sin embargo, el campeón de la Sudamericana aventaja 13-6 en títulos.

Johnny Herrera se refiere a dichos del Superman Vargas (Foto: Photosport)

“Sostenimos a la U por títulos para que no quebrara antes, peleando el descenso dos o tres años”, explica sobre un factor que por ahí lo llevo a recibir más tantos en promedio.

También se refiere a la cantidad de consagraciones. “Ahí dicen como eran anuales esos títulos podría tener a lo mejor 12. Pero en el 1994-1995 la Católica iba puntero lejos. Hay muchos factores que tienes que poner en juego que, de una u otra forma, son hasta medios lateros, es parte de lo que vende”.