¿Y Johnny Herrera? Sergio Superman Vargas enciende el debate: "En los últimos 30 años no hay un arquero mejor que yo en la U"

En la Universidad de Chile hay varios nombres de arqueros que han dejado una huella imborrable dentro del club, tales como Sergio “Superman” Vargas y Johnny Herrera.

El primero supo ser campeón con el Romántico Viajero en 1994, 1995, 1999 y en el 2000, lo que hizo que se transformara en ídolo, mientras que el segundo ganó 13 títulos, entre los que destaca la Copa Sudamericana 2011.

Herrera quedó grabado en el corazón de los hinchas azules | FOTO: Javier Torres/Photosport

Pese a ello, el ex gerente deportivo que estuvo once años en la institución laica habló fuerte y claro en el programa Sabor a Gol de TNT Sports y dio a conocer su punto de vista sobre quién ha sido más relevante en los últimos años.

“De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, remarcó.

Sin embargo, el ex seleccionado nacional también recordó otros nombres que pasaron por el arco del cuadro bullanguero, como “Manuel Astorga en los 60, Hugo Carvallo en los 70”.

Recordar que Vargas hoy celebra un año más de su natalicio y los hinchas azules lo siguen recordando con un cariño especial.