La Universidad de Chile está teniendo un gran arranque de temporada de la mano del argentino Gustavo Álvarez: los azules acumulan tres victorias al hilo en el Campeonato Nacional.

Esta situación comienza a ilusionar a los hinchas del Romántico Viajero, quienes quieren de una vez por todas ver al club de sus amores luchando por el título del fútbol chileno.

Pese a este buen inicio, hay un jugador que todavía no termina de convencer del todo a los comentaristas deportivos y a los fanáticos del Bulla. ¿Quién es dicho futbolista?. El joven mediocampista Lucas Assadi.

El canterano azul ha sido considerado en más de alguna oportunidad como uno de los grandes talentos que ha salido de las divisiones inferiores de la U, pero lo cierto es que este 2024 todavía no ha podido despegar.

JORGE VALDIVIA LE HABLA FUERTE Y CLARO A LUCAS ASSADI

Fue a raíz de esto que Jorge “Mago” Valdivia, en su rol como comentarista deportivo de ADN Deportes, tuvo palabras para el rendimiento del oriundo de Puente Alto

“¿Qué hace que no explote Assadi? No creo que sea un jugador conflictivo, le entrega todo su tiempo al fútbol. Tiene las características, las condiciones, es inteligente, físicamente es mucho mejor que yo a la edad de él, se cuida. ¿Cuándo va a explotar?”, señaló Valdivia.

Assadi sigue recibiendo críticas en este 2024 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No sé si ha sido bueno protegerlo. Yo no me imagino al DT de Palmeiras protegiendo a Endrick. Una cosa es abstraerlo de la presión externa, otra una excesiva protección. Me gustaría que en algún momento Assadi dijera ‘me pasa esto”, concluyó el campeón de América con La Roja.

LOS NÚMEROS DE LUCAS ASSADI EN EL 2024

Lucas Assadi ha disputado un total de 2 de 3 partidos con la camiseta de Universidad de Chile en este 2024, en los cuales no ha aportado goles y tampoco asistencias.