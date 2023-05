Jorge Peineta Garcés critica el rendimiento de Leandro Fernández en la U: "No ha sido el refuerzo esperado"

Terminada la primera rueda del Campeonato Nacional llega la hora de los balances y también de los análisis de lo que fueron los 15 partidos del certamen y, claramente lo primero que se califica es si los refuerzos que llegaron a principio de temporada rindieron o no.

Bolavip conversa con Jorge Garcés el que se refiere a lo mostrado por Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile que tuvo un complicado inicio, pero que levantó mucho desde que Mauricio Pellegrino cambió su esquema.

Sin embargo, para el Peineta el atacante trasandino está en deuda. “Para el cartel que traía, no. No ha sido el refuerzo esperado y él lo debe saber, en la U también lo deben saber“, indicó.

Agregando que “el jugador es el primero que sabe cuando ha tenido buen rendimiento, cuando ha cumplido y él lo debe tener claro, más que nuestra opinión”.

Jorge Garcés critica el rendimiento de Leandro Fernández (Photosport)

Jorge Garcés defiende a Juan Pablo Gómez: “La presión de la U no es la misma”

El ex entrenador es mucho más benigno con el momento del lateral derecho Juan Pablo Gómez, el que ha estado lejos del nivel mostrado en Curicó Unido y que no ha podido mostrar sus credenciales en la U.

“No es que haya decepcionado, creo que en general hay jugadores a los que les cuesta asumir responsabilidades mayores”, indica.

Para Garcés “la presión de la U no es la misma que la de un equipo de provincia, no vamos a nombrarlos para no herir a nadie, pero la presión en un equipo grande es diferente, es como ponerse la camiseta de la selección”.

Igualmente el Peineta reitera que “depende mucho del momento del equipo también, hay chicos que vienen con un precedente extraordinario, de jugar bien y llegan a un equipo x y si ese equipo no funciona difícilmente ellos pueden mostrar sus reales condiciones o categoría”.