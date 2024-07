El ex futbolista cargó con todo contra el entrenador de la Universidad de Chile y su polémica con Marcelo Morales

Jorge Valdivia carga contra Gustavo Álvarez y la polémica con Marcelo Morales en la U: "Yo no le..."

Universidad de Chile logró avanzar a la final de la zona centro-norte en la Copa Chile tras dejar en el camino a Everton de Viña del Mar en una infartante serie que dirimió a su ganador en definición a penales, en donde los ‘Azules’ se impusieron y ahora, deberán verse las caras ante Palestino.

Dentro de lo que fue este partido, sin duda que la gran polémica estaba en lo que era la ausencia del defensor Marcelo Morales, quien no fue considerado dentro de los convocados para este partido y en la que el entrenador, Gustavo Álvarez explicó que su decisión pasó por algo meramente deportivo y no algo a nivel institucional, en donde está la problemática en el club porque el jugador no ha renovado.

Sobre este tema, el ex futbolista Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió a lo que fueron los dichos del estratego azul, en la que fue muy claro en señalar que no le cree nada en lo que son sus dichos.

“Habrá que creerle al entrenador, dicen que es una decisión técnica, la decisiones técnicas son porque son únicas y exclusivamente relacionadas a fútbol, no le creo, habrá que creerle que es eso, pero yo en lo personal no le creo”, partió señalando Valdivia.

Dando razones a su punto de vista, el ‘Mago’ indica que le cuesta entender que un jugador tan importante como Morales para la U de la noche a la mañana pueda ser borrado por parte de su entrenador para un partido tan importante como lo era ante Everton.

Morales no fue considerado en la U | Foto: Photosport

“Estamos hablando de un jugador que ha sido importante para la U en esta temporada con Alvarez como líder, ha sido un jugador destacado, de hecho por algo hay interés en Morales de tratar de llevarlo a otros equipos”, explicó.

Finalmente, Valdivia enumera las grandes condiciones futbolísticas que tiene hoy Marcelo Morales y que ha reflejado en su estancia en la Universidad de Chile, en la que vuelve a remarcar en que no cree en el criterio de Gustavo Álvarez en marginarlo del equipo.

“Es un jugador que es bueno atacando, defensivamente ha mejorado mucho, es un jugador que tiene salida por el sector izquierda, le da mucha alternativa a la U, entonces si uno analiza los partidos de Morales, podríamos contradecir o hacer un contrapunto a las declaraciones de Alvarez, pero no tendríamos porque no creerle, en lo personal, no hay tanta relación a lo que dice llevado a lo exclusivamente futbolístico”, finalizó.