Universidad de Chile logró un tremendo triunfo en la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ en el último minuto lograron imponerse ante Everton de Viña del Mar por 2-1 y se mantienen lideres del torneo.

A lo que fue este compromiso, el ex futbolista Jorge Valdivia tomó el micrófono de Radio ADN para referirse a lo que fue el partido de Lucas Assadi en la U, quien fue el autor del gol que le dio el triunfo al ‘Romántico Viajero’ y lo llenó de elogios por su partido.

“Yo he sido un defensor acérrimo (de Assadi) y de un gusto futbolístico he dicho que Assadi tiene que poner más de su parte, tiene que atreverse, no ser rebelde, sino que tiene que ser irreverente. Estoy demasiado convencido de que es un jugador sumamente importante y no puede faltar nunca en la U”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en esa línea de sus dichos, el ‘Mago’ espera de que el ’10’ azul pueda consolidarse y que este tipo de actuaciones la pueda ir replicando en los próximos duelos para así poder ganarse un puesto de titular en la U de Gustavo Álvarez.

Assadi le dio el triunfo a la U | Foto: Photosport

“Me gustaría que jugará como jugó ante Huachipato el año pasado, que juegue como jugó contra Everton, como contra Ñublense, que sea el jugador que juegue como si estuviera con los amigos en el parque, en la plaza o en la calle o como lo hizo cuando la U tenía una necesidad y se puso la camiseta junto a Osorio sin ningún problema”, declaró.

Finalmente, Valdivia le dejó un fuerte mensaje al entrenador de la Universidad de Chile por Assadi, en la que declara que esta clase de jugadores no pueden faltar nunca en un equipo como la U y espera que para el próximo semestre, el jugador pueda tener más oportunidades.

“Me gustaría que Assadi pueda tener más continuidad y que no dependa de la semana para que él juegue el fin de semana. Se hablaba que en la semana previa al partido con la UC no lo cita Álvarez porque no lo veía muy bien, pero estos jugadores tienen que estar siempre”, cerró.