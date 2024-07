Este miércoles, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz tuvo claras palabras sobre la opción de Charles Aránguiz que vuelva a la U en la inmediatez. “Estamos esperando que se dé, tarde o temprano va a venir, ojalá que sea muy pronto”, dijo el 21 de los azules.

Algo que hizo eco en el relator José Pepe Ormazábal, quien sostiene que los dichos del mediocampista tienen un claro trasfondo. “Sí, es tener jineta. Es un mensaje desesperado, también”, afirmó en diálogo con BOLAVIP CHILE.

Reforzando esa reflexión, añadió que “si los dirigentes no traen refuerzos, la U no tiene nada qué hacer en el torneo. Lo de Díaz, es una forma desesperada de pedir refuerzos de parte del capitán. Me parece muy bien”, apuntó el comunicador.

En la U aún sueñan con Charles Aránguiz (Archivo)

Pepe Ormazábal destaca el regreso de Leandro Fernández

A su vez y ya pensando en el próximo duelo ante Cobresal, la voz de Radio Agricultura enfatiza que los azules se verán favorecidos con el regreso de Leandro Fernández al equipo laico.

“Sí, hay distancias entre él y los otros delanteros de la U. Es fundamental su regreso y que es muy importante”, concluyó así, el Pepe Ormazábal.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.