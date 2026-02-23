Universidad de Chile sigue sin sumar victorias en la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil empató 2-2 ante Deportes Limache y esta cada vez más lejos de la lucha por el título.

Ante ello, Juan Cristóbal Guarello reaccionó en los micrófonos de Radio Agricultura. El periodista perdió la paciencia con uno de los jugadores del conjunto universitario.

¿A quién mencionó? Por el momento, Juan Martín Lucero no lo ha convencido. El oriundo de Mendoza aún no despega y los cuestionamientos hacia su nivel no han demorado en llegar.

“Nadie se ha fijado cómo está jugando. Los refuerzos no están jugando, eso es un facto. No están jugando, ¿te parece bien cómo está jugando Juan Martín Lucero? ¿Te gustó ayer y contra Palestino?”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el delantero de Universidad de Chile, agregó: “No participa del juego. ¿Cómo puede ser que Eduardo Vargas participe más del circuito que tú? El cabro no está rindiendo“.

Juan Martín Lucero sigue sin convertir en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El rendimiento de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Desde su arribo a la institución, el atacante de 34 años ha sumado tres partidos, registrando un total de 198 minutos. No ha logrado anotar goles ni entregar asistencias.

¿Próxima oportunidad? Precisamente, ante el primer club que defendió en el país: Colo Colo. El Superclásico se disputará el domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

En resumen: