Darío Osorio ha acumulado ofertas y rumores de mercado desde su irrupción en la temporada 2022, donde ha sonado en equipos como el Bragantino de Brasil, AC Milán, Leicester y, más reciente, el West Ham united.

“Que pasa con Osorio… en la actualidad no hay mucho jugador exportable en el fútbol chileno. De los jóvenes, casi nada. Ya no se saca a jugadores de la Sub 20 y van dos a México y dos a Europa, eso ya no corre”, analizó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

El comunicador explica que el jugador “Al estar en la U, Osorio y Assadi tienen otra plataforma, otra repercusión. Osorio evidentemente tiene grandes condiciones y al haber hecho una campañita el año pasado, se valorizó mucho por una serie de factores”.

Guarello destapó qué esconden las ofertas por Darío Osorio. | Foto: Photosport

“En la U no aceptaron la oferta y de repente empezaron a caer estos Leicester, West Ham y toda la semana un equipo nuevo y por más plata. Yo lo que sé es que los verdaderos manejadores del pase de Osorio lo único que quieren es ponerlo en cualquier parte, donde sea. Están pensando en una primera división de Bélgica, Austria, Suiza, por ahí va la mano”, complementó.

Guarello hace una durísima revelación: “Esto del West Ham no pasa por los actuales representantes, pasa por los que quieren hacer la mexicana y arrebatarlo, cosa que hicieron con Clemente Montes, Diego Valencia, Gabriel Suazo… que llegan con la oferta del extranjero y el jugador ante eso no puede decir que no”.

“Esta oferta de Osorio me provoca serias dudas y me parece más una forma de seducir al pobre cabro, de engrupirlo de que haya algo concreto. No veo al West Ham pagando 9,5 millones por Osorio y los propios representantes saben que por ahí no va la mano, alguien está cuenteando”, remató.