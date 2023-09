Juan Manuel Olivera impactado al verse en el lienzo de los ídolos de Universidad de Chile: "La verdad es que hasta ahora se me eriza la piel"

Han pasado algunos días del empate 1 a 1 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Santa Laura, en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, pero el encuentro sigue trayendo repercusiones.

Y es que tras el pitazo inicial del árbitro Felipe González, los hinchas azules desplegaron un impresionante e impactante lienzo con las caras de 33 ídolos del club laico, situación que fue furor en redes sociales.

El lienzo que desplegaron los fanáticos del Bulla | Foto: Bolavip Chile

Cristián Fajardo, enviado especial de Bolavip Chile en Uruguay, aprovechó la ocasión para conversar con el ex delantero uruguayo Juan Manuel Olivera, uno de los emblemas de la U que apareció en el lienzo.

“Mira, la verdad es que hasta ahora se me eriza la piel. Me llena de orgullo, obvio que lo vi y es increíble”, confesó el Palote.

“La verdad es que siempre digo es que no tengo palabras para describir el cariño que me brindan es extraordinario, me llena de orgullo y lo más lindo que puede tener uno es el reconocimiento en el fútbol”, cerró.

Vale destacar que el ariete charrúa tuvo dos exitosos paso por el Romántico Viajero, anotando 53 goles en 92 encuentros, y siendo una pieza fundamental en la obtención del Torneo de Apertura del 2009.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino saltará nuevamente a la cancha el 24 de septiembre, cuando tenga que desplazarse hasta la ciudad de Copiapó para enfrentar a los locales.