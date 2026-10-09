Johnny Herrera arremete contra este futbolista de Universidad de Chile: “Parece un jugador de liga”

El ex futbolista azul, Johnny Herrera lanzó una dura crítica por este jugador de la Universidad de Chile

Universidad de Chile se llenó de dudas tras lo que fue una dura e inesperada derrota por 2-0 ante Deportes Antofagasta en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, resultado que sin duda complica a los ‘Azules’.

Tras lo que fue este duelo, el ex ídolo azul, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó su opinión a este compromiso, en la que criticó fuertemente a Juan Martín Lucero.

“¿Lucero cuántos partidos ha jugado? ha hecho muy poco, nada, muy bajo el aporte, el resto poca construcción de juego, no defendió bien la U, al portero igual lo encuentro bajo”, comenzó señalando Herrera.

Agregando a esto, el ‘Samurai’ remarca en que el ‘Gato’ se ha visto bastante flojo con su rendimiento, en donde queda más expuesto por lo que ha sido el gran rendimiento de Eduardo Vargas dentro del equipo.

Herrera destruyó a Lucero | Foto: Photosport

“No sé si se pierde con Eduardo Vargas, no sé si Vargas corre mucho y a él lo hace ver muy lento o que no se mueve, pero cuando sale Lucero y entra Vásquez, se nota mucha diferencia, Vásquez marcó diferencia en el partido con Everton y ahora sale, eso genera incertidumbre también”, declaró.

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Concluyendo, Herrera no tuvo filtro alguno con su opinión sobre Juan Martín Lucero, en la que siente que hoy en día es un jugador que no aporta dentro de la Universidad de Chile, en donde lo destruyó con duros términos por su rendimiento.

“Yo lo fui a ver a Viña del Mar, en la ida con Everton y te juro por mi madre que parecía que la U estaba jugando con un jugador menos. Sin querer cargarle la mano, parece un jugador de liga”, cerró.