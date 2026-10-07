El cuadro Puma se hizo respetar en el norte y sorprendió a Universidad de Chile, imponiéndose por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Este miércoles Universidad de Chile visitó a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, duelo que la U perdió por 2-0 en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los dirigidos por Fernando Gago fueron sorprendidos por el equipo de la Primera B, que venía de vencer a Rangers de Talca el fin de semana y no se guardó nada ante el Romántico Viajero.

El cuadro Puma se plantó de igual a igual en su cancha, logrando una importante ventaja en esta serie.

La apertura de la cuenta llegó con un cabezazo del defensa Bastián Tapia, formado en la U, quien a los 53 minutos conectó de lleno un tiro de esquina servido por Adrián Cuadra, para mandar el balón al fondo de las redes.

Cuatro minutos más tarde Antofagasta liquidó el marcador, con un golazo de José Bández tras una espectacular jugada individual que combinó con una pared de Brayan Hurtado, definiendo frente al arquero Gabriel Castellón.

🤯🏆⚪🔵 LOS PUMAS SACAN UNA BUENA VENTAJA EN LA SERIE Bastián Tapia, con un certero cabezazo, y José Bandez, que estaba en el lugar y el momento indicado, asestaron dos golpes certeros para que Deportes Antofagasta se ponga 2-0 ante #LaU en este #MatchdayMiércoles de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026. El duelo entre Pumas vs. Azules se verá en exclusiva y en Full HD por HBO MAX. Si cuentas con TNT Sports Premium, accede con los datos de tu cableoperador y míralo sin pagar más. Entra a https://t.co/5VBUvOrYDY y conéctate. #ExclusivoHBOMax. — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 7, 2026

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Con este resultado, el CDA tiene la ventaja de cara a la revancha y avanzar a semifinales. Mientras que el elenco estudiantil buscará de local dar vuelta la serie.

¿Cuándo es la revancha entre U. de Chile y Dep. Antofagasta?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en estadio por confirmar.