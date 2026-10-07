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Copa Chile

La U tropieza ante Deportes Antofagasta y tendrá que remontar para avanzar a semifinales de Copa Chile

El cuadro Puma se hizo respetar en el norte y sorprendió a Universidad de Chile, imponiéndose por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Bastián Tapia cumplió con la ley del ex. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTBastián Tapia cumplió con la ley del ex. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Este miércoles Universidad de Chile visitó a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, duelo que la U perdió por 2-0 en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los dirigidos por Fernando Gago fueron sorprendidos por el equipo de la Primera B, que venía de vencer a Rangers de Talca el fin de semana y no se guardó nada ante el Romántico Viajero.

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El cuadro Puma se plantó de igual a igual en su cancha, logrando una importante ventaja en esta serie.

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La apertura de la cuenta llegó con un cabezazo del defensa Bastián Tapia, formado en la U, quien a los 53 minutos conectó de lleno un tiro de esquina servido por Adrián Cuadra, para mandar el balón al fondo de las redes.

Cuatro minutos más tarde Antofagasta liquidó el marcador, con un golazo de José Bández tras una espectacular jugada individual que combinó con una pared de Brayan Hurtado, definiendo frente al arquero Gabriel Castellón.

Con este resultado, el CDA tiene la ventaja de cara a la revancha y avanzar a semifinales. Mientras que el elenco estudiantil buscará de local dar vuelta la serie.

¿Cuándo es la revancha entre U. de Chile y Dep. Antofagasta?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en estadio por confirmar.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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