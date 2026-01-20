Universidad de Chile confirmó el arribo de Juan Martín Lucero. El experimentado goleador dejó toda especulación atrás y pactó su vínculo con el conjunto estudiantil en el mercado de fichajes.

¿Por qué vestir la camiseta azul y no volver a Colo Colo? El propio delantero argentino reveló la razón por la que se inclinó por el equipo dirigido por Francisco Meneghini.

En conversación con el departamento de prensa de Universidad de Chile, entregó los motivos para continuar su carrera en La Cisterna: forzó su salida desde Fortaleza.

“Elegí venir porque fue el club que mostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Mayo), me llamó el entrenador”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones. Tiene jugadores de mucha jerarquía”.

Juan Martín Lucero fue oficializado en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

Juan Martín Lucero aprueba al plantel de Universidad de Chile

Finalmente, la figura en cuestión realizó un breve análisis sobre lo que ha percibido de la escuadra que defenderá de aquí en más. Hasta el momento, le agrada lo que ve.

“Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante”, concluyó el oriundo de Mendoza.

