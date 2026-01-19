Universidad de Chile concretó el arribo más esperado en el mercado de fichajes. Luego de una intensa espera, Juan Martín Lucero llegó a la Región Metropolitana para firmar por el conjunto universitario.

A las 11:20 horas de Chile, el experimentado goleador aterrizó en el Aeropuerto de Pudahuel para emprender rumbo hacia el Centro Deportivo Azul. Antes de ello, se detuvo para hablar con la prensa.

El mendocino dejó atrás su paso por Colo Colo y confirmó que cruzará la vereda en 2026. La oficialización es cosa de tiempo: sellará un contrato por dos temporadas con la posibilidad de extensión.

“Ahora vamos a ultimar los últimos detalles, esperemos que salga todo bien y después podremos charlar un poco más tranquilos. Bien, bien, estoy contento“, señaló fugazmente.

Tras ello, se movilizó rápidamente para dirigirse hacia La Cisterna y finalizar una teleserie que tuvo de todo. El plantel liderado por Francisco Meneghini lo espera en plena pretemporada.

Juan Martín Lucero aterrizó en Santiago para firmar por Universidad de Chile. (Créditos: La Magia Azul)

El 2025 de Juan Martín Lucero: el cuarto refuerzo de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 51 enfrentamientos de la mano de Fortaleza. En dichos encuentros, anotó 11 goles y aportó con una asistencia.

De este modo, Juan Martín Lucero se prepara para ganarse el corazón de los hinchas azules. Seguramente, más de alguno no podrá olvidar su estadía en el archirrival.

En resumen: