En la Universidad de Chile hay mucha ilusión tras lo que fue el arribo en esta jornada del atacante argentino, Juan Martín Lucero a suelo nacional, en la que próximamente sería anunciado como nuevo refuerzo de los ‘Azules’.

Tras su retorno a Chile, el delantero argentino tuvo breves palabras con la prensa nacional que se agolpó en el aeropuerto para tener su reacción a lo que será este bombazo en el mercado.

Ante su inminente anuncio como nuevo jugador de la Universidad de Chile, Juan Martín Lucero en su vuelta al fútbol chileno, tomó una importante decisión que ya se dio a conocer.

Lucero borra sus fotos de Colo Colo en sus redes

El atacante, Juan Martín Lucero tomó su cuenta de Instagram para borrar la mayoría de sus fotos vistiendo la camiseta de Colo Colo, dando la señal clara de su arribo a la Universidad de Chile.

Lucero toma una decisión importante en su vuelta a Chile | Foto: Instagram

Además, el ‘Gato’ también borró sus historias destacadas con Colo Colo, en la que en su Instagram aparecen fotografías con cada uno de sus equipos en este espacio, excluyendo a los ‘Albos’, a quien borró.

En sus publicaciones, Lucero pasó de tener 496 fotografías en su Instagram a 453, en la que todas las fotos que borró o archivó, fueron vistiendo la camiseta de Colo Colo.

Finalmente y para borrar todo su pasado en Colo Colo, Juan Martín Lucero dejó de seguir a los ‘Albos’ en su cuenta de Instagram y ahora espera el “ok” para comenzar a seguir a la Universidad de Chile en sus redes.

El antes y después de las redes de Lucero