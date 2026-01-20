Universidad de Chile rompió el chanchito en el Mercado de Fichajes para la temporada 2026, donde los azules anunciaron a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y están a la espera de la oficialización de Juan Martín Lucero como nuevo jugador de la U.

Con una delantera letal, el cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini está absolutamente obligado a arrasar en el plano local y meterse en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana donde en marzo enfrentará a Palestino.

Si bien los hinchas azules resistieron un poco las llegadas de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero por su pasado albo, lo cierto es que son dos incorporaciones de primer nivel que generan alta ilusión en los forofos de la U.

Lucero se impone en las preferencias. | Foto: Bolavip Chile

En una encuesta conducida por Bolavip Chile sobre si Lucero o Rivero generan más ilusión en los hinchas de Universidad de Chile, más de 200 personas votaron y le dieron la preferencia al ahora ex jugador de Fortaleza de Brasil.

Cabe recordar, eso sí, que Juan Martín Lucero tuvo un 2025 para el olvido junto al Fortaleza: disputó 51 partidos entre Brasileirao, Copa do Brasil, Copa Libertadores y torneos estaduales anotando apenas 11 goles y entregando una asistencia.

¿Podrá el Gato ganarse a los hinchas de la U? Lo cierto es que el delantero argentino llega a Universidad de Chile para ser titular, donde será uno de los mejores pagados del cuadro universitario.

