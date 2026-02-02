Universidad de Chile sigue pensando en lo que fue la igualdad sin goles en su debut del torneo nacional ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, el que dejó a los dirigidos por Francisco Meneghini con un sabor de boca bastante amargo.

Una de las razones de la desazón en la Universidad de Chile, es por las dos expulsiones que recibió por parte del juez del partido, Gastón Philippe, quien expulsó a Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

En el mundo azul se generó mucha polémica por lo que fueron las decisiones del árbitro del partido y puntualmente por lo que fue la tarjeta roja que le sacó a Juan Martín Lucero, la que hasta día de hoy sigue siendo bastante debatible.

En esta jornada, el juez del partido acabó con el misterio y dentro de su informe arbitral, dio a conocer la razón de las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Salomoni vio la roja en el debut de la U | Foto: Photosport

El juez explica las expulsiones a Salomoni y Lucero

Felipe Salomoni: “Ser culpable de juego brusco grave; En una disputa de balón, golpea con su codo en el rostro del adversario, realizando un movimiento adicional y con uso de la fuerza excesiva”.

Juan Martín Lucero: “Ser culpable de juego brusco grave; En una disputa de balon, da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva”.

A pesar de conocer hoy la explicación de estas sanciones, en la Universidad de Chile se mantiene la disconformidad por la expulsión de Juan Martín Lucero, por la que apelarán este castigo en las próximas horas al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En Síntesis