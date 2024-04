Universidad de Chile hoy en día goza de un gran rendimiento dentro de fútbol chileno, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez gracias a su buen nivel, hoy en día comparten el liderato del torneo junto a Deportes Iquique.

Una de las grandes figuras del conjunto ‘Laico’ ha sido el defensor, Fabián Hormazábal, quien en las últimas horas conversó con TNT Sports en el programa ‘Pelota Parada’ y habló de lo que ha sido su positivo inicio de año con la U, el cuál analiza con mucha calma.

“Me lo tomó con mucha mesura, soy un jugador que soy bastante equilibrado en ese tema, cuándo me va bien no me creo el mejor y cuándo me va mal, tampoco soy el peor. Estoy recién empezando, van seis fechas y espero seguir subiendo el rendimiento”, partió indicando Hormazábal.

Su buen nivel en la Universidad de Chile lo ha llevado ya a ser un gran candidato por parte de los hinchas para llegar a la Selección Chilena, algo que ilusiona al ex O’Higgins de poder recibir un llamado por parte de Ricardo Gareca para cumplir un nuevo sueño en su carrera.

Hormazábal ha tenido un gran inicio de año con la U | Foto: Photosport

“Obviamente, jugar en la U es una vitrina más grande y bueno, sería el reflejo del buen trabajo que estoy haciendo y espero seguir manteniendo eso. Para cualquier jugador representar a su país es un sueño“, declaró.

Finalmente, Hormazábal habló de las gran evolución que ha ido tomando lo que es su puesto como lateral derecho, en la que indica que el despliegue físico y las grandes cualidades para ir al ataque, se han vuelto algo indispensable para ocupar ese lugar.

“Es un puesto que ha evolucionado mucho, en donde se te pide más despliegue físico, el mismo jugador tiene que ir variando su juego y cambiando su estilo de jugar para llenar el gusto del entrenador”, concluyó.

¿Cuáles han sido los números de Fabián Hormazábal en la U. de Chile?

El defensor ha disputado cinco encuentros oficiales con la camiseta ‘Azul’, en la que ha anotado un gol ante Cobresal.