Universidad de Chile recibió un curioso ofrecimiento desde Perú. En la antesala del mercado de fichajes, un futbolista incaico expresó sus deseos de ser dirigido nuevamente por Gustavo Álvarez. Sí, ya estuvo bajo sus órdenes: lo calificó como el mejor DT de su vida.

Ese es el caso de Jeremy Rostain. El futbolista peruano que estuvo bajo las órdenes del actual entrenador de la U entre 2021 y 2022, mientras ambos defendían a Sport Boys y Sport Boys, respectivamente. Tras más de un año y medio separados, el lateral derecho quiere reencontrarse con el argentino.

“Es un placer hablar del mejor entrenador que tuve en mi vida. Me gustaría que el profe me lleve a la U. Sé que el profe va a llegar a las instancias finales, estoy pensando en ir para allá en mis vacaciones, para estar acompañándolos quizás en las últimas fechas”, comenzó indicando para AS Chile.

“Me gustaría ir a ver sus entrenamientos, para ver cómo trabajan en la U. También el tema de la logística, de la infraestructura, porque me han contado que el 80 por ciento del fútbol chileno es un espectáculo en eso”, agregó el jugador de 28 años.

Jeremy Rostain se ofreció a jugar en Universidad de Chile.

El nivel de Universidad de Chile

En dicha línea, Jeremy Rostain se refirió a las principales diferencias entre el fútbol peruano y el chileno. No tiene dudas de que en tierras nacionales hay mejores condiciones que en el vecino país del norte. Por ello, su motivación es viajar a ver cómo funciona la U.

“Eso te deja trabajar tranquilo, cosa que acá en Perú no hay. No le dan mucha bola a ese tema. Es muy importante tener una buena cancha, un buen gimnasio y un buen camarín. Hay que tener cómodo al futbolista, cosa que nosotros sólo nos dediquemos a competir”, explicó.

“Entonces, yo quiero ver qué tan real es eso y quiero ver también el nivel del fútbol chileno… Qué mejor que ir a ver a la U de Chile, que es uno de los equipos más grandes de allá”, finalizó.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Everton el domingo 2 de junio. Se jugará desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito y será el último compromiso por la primera rueda del torneo.