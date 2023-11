Jugadora de Universidad de Chile calienta el Superclásico: "Qué bueno que a la gente de Colo Colo no le caigamos bien, ellos tampoco me caen bien"

Este domingo 19 de noviembre, todos los ojos de los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo se irán a lo que será la semifinal vuelta del Campeonato Nacional, la cual le entregará un cupo a la gran final y a la próxima Copa Libertadores.

Recordar que en el partido de ida ambos elencos no se sacaron diferencias en el Estadio Santa Laura, por lo que las Albas intentarán de abrochar su pase a la final de local, mientras que las dirigidas por Nicolás Bravo quieren dar el batacazo en el Estadio Monumental.

Ambos elencos buscan su ticket a la final del Campeonato Nacional | FOTO:

Fernanda Araya, histórica ariete de Las Leonas, conversó con el sitio Soy Azul y fue ahí que contó la trascendencia que tiene para ella este importante compromiso.

“El otro día conversaba con Denisse (Orellana) y me decía ‘esta es una final para nosotras, como el 2016’. Hay que ganarle a Colo Colo y listo, esa es la misión. Vengo años esperando esto con la U. No pude jugar la semifinal de ese año y creo que es algo igual de importante, ahora años después y más madura, con conocimiento más táctico de fútbol y mucha más experiencia en escenarios distintos. No es Quilín, es un estadio. Eso más me motiva, el hecho de transformar ese momento que no tuve y que hoy sí lo puedo tener”, manifestó la ex jugadora de Santiago Morning.

“Nunca he jugado en el Monumental. Te seré muy sincera. El año pasado en Santiago Morning, cuando jugamos contra la U y Colo Colo, había mucha gente, lo único que pensaba era que esta gente vino a alentarme. No entiendo lo que dicen y para mí, me están alentando. Si Colo Colo llena, que bueno que lo llene, más gente nos alentará según mi cabeza. Esto hace que crezca el fútbol femenino y sea más visible. Después en una eventual final, tengan más interés y se abran los aforos”, agregó.

“Habrá pifias, pero para qué ponerme en el escenario de meterme la presión, mejor que esté más lleno. Qué bueno que a la gente de Colo-Colo no le caigamos bien, ellos tampoco me caen bien”, sentenció.

¿Cuándo se juega el partido?

El compromiso se disputará este domingo 19 de noviembre a las 16:30 PM de Chile continental en el Estadio Monumental.

¿Cómo ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile?

El Superclásico Femenino podrá ser visto EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Zapping y también en su plataforma online. Adicionalmente, el canal de Youtube de Colo Colo lo transmitirá completamente gratis.