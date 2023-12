¡Jugará Copa Libertadores! Ex jugador de Universidad de Chile encuentra club y se va a Cobresal

Se acabó la temporada y Universidad de Chile comienza a trabajar rápidamente pensando en el próximo año 2024, donde requiere asegurar al próximo entrenador como también, los refuerzos.

Y fue así como en los estudiantiles comenzaron de inmediato a operar y ya dijeron adiós a algunos elementos que finalizaron contrato y no van a renovar con la tienda azul.

Es el caso de Nery Domínguez y el atacante Franco Lobos, quienes ya dejaron al club y fueron despedidos a través de un comunicado dado a conocer a través de las diversas plataformas del club.

No obstante, uno de ellos rápidamente encontró club y ya asegura su continuidad en el Campeonato Nacional para la temporada venidera que arranca en enero.

Franco Lobos se va a Cobresal

Pues bien, según información dada a conocer por el periodista Rodrigo Arellano, el delantero César Franco Lobos parte a Cobresal, actual subcampeón del fútbol chileno y jugará la Copa Libertadores de América 2024 en el norte del país con la camiseta albinaranja.

De todos modos, a mitad de año ya hubo un acercamiento con el atacante, pero que finalmente no prosperó, como también estuvo la posibilidad de reforzar a Deportes Temuco, pero que no pasó a mayores y se quedó en la U cumpliendo su contrato.

Lobos, tuvo un pasar muy discreto por los azules, donde se formó como jugador pero en su último periplo desde 2020 a la fecha, las lesiones y su nivel, no lograron gravitar mayormente y no pudo lucir en los estudiantiles.

Franco Lobos parte a Cobresal (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Franco Lobos en el 2023?

Nunca pudo tener la titularidad asegurada con la camiseta de la U y su paso por la temporada que se nos va, fue muy minúsculo. Este año, tan solo estuvo en cancha durante 49′ minutos y jugó 10 partidos, ninguno como titular y no anotó goles.

¿Cuántos goles anotó Franco Lobos en su paso por la U?

Nunca fue un titular indiscutido, como tampoco un suplente que sumase muchas convocatorias y si bien las lesiones complicaron, cuando tuvo más participación con Esteban Valencia en el banco, algo pudo mostrarse.

Solo anotó un gol con la camiseta universitaria y fue el 25 de julio de 2021 en el Estadio La Granja ante Curicó Unido en el triunfo por dos tantos a uno.