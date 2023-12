Matías Rodríguez le da like a la llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile: "Les va a dar un salto de calidad"

En las últimas horas, se conoció la información que Marcelo Díaz logró un acuerdo con la dirigencia de Universidad de Chile y de no mediar una situación tan anómala, el futbolista volverá al Centro Deportivo Azul.

Noticia que tiene muy contenta a gran parte de la fanaticada del Romántico Viajero y que se ilusionan con la vuelta de uno de los valores que obtuvo la Copa Sudamericana el año 2011.

Es por eso, que muchos ya han reaccionado al respecto y uno de ellos es Matías Rodríguez, quien en diálogo con Radio ADN valoró el regreso del querido Carepato a las huestes azules.

Ambos, compartieron en los azules entre los años 2010 – temporada en la cual Díaz fue enviado a préstamo a Deportes La Serena – pero ambos fueron importantes a lo siguientes años, con Jorge Sampaoli en el banco laico.

Matías Rodríguez: “Marcelo Díaz será un gran aporte”

Desde luego, Maticrack tuvo comentarios para este regreso del Chelo Díaz y que de confirmarse, sin duda, será de gran ayuda a la interna del club, puntualmente por su condición de ídolo.

“Ojalá que termine de cerrar, sería una alegría para él, darle un cierre a su carrera volviendo al equipo de sus amores. Sería un gran aporte dentro del club y para la gente también. Sin duda que es un ídolo de la U. Le deseo lo mejor para que pueda cerrar su etapa dentro del club, como quería”, dijo Mati.

A su vez, le restó importancia a la edad, reiterando que este próximo 30 de diciembre cumplirá 37 años, y que perfectamente será un líder y que todavía tiene mucho que demostrar en cancha.

“No sé si hace falta liderazgo o no lo había, pero creo que le va a dar un salto de calidad importante al plantel. Demostró en Audax que puede jugar tranquilamente, puede disfrutar de lo que sabe hacer. Lo de la edad no es tema, yo quiero volver a jugar, imagínate. Tiene para demostrar y lo va a hacer muy bien”, cerró Matías Rodríguez.

Hace unos meses, ambos compartieron durante un partido de Audax en La Florida (Instagram)

¿Cuántos títulos ganó Matías Rodríguez con la U?

Con la camiseta de Universidad de Chile, Matías Rodríguez consiguió ocho títulos oficiales. Cuatro de Primera División (2011A-2011C-2012A-2017), dos Copas Chile (2012-2013 y 2015), una Supercopa y la Copa Sudamericana en 2011.

¿Cuántos goles anotó Matías Rodríguez en la U?

El lateral derecho tiene un indicador muy trascendente y tiene relación con que es el defensa más goleador en la historia de Universidad de Chile. En total, convirtió 57 goles ubicándose en el decimoquinto puesto en el ranking oficial de los azules.