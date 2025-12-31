Universidad de Chile se lanzó por un refuerzo de jerarquía en el mercado de fichajes. ¿Su nombre? La directiva estudiantil decidió jugársela por la incorporación de Juan Martín Lucero para 2026.

Si bien en primera instancia se habló de su permanencia en Brasil, la misma prensa de dichas tierras aclaró la situación. Hay un club que saca ventaja para quedarse con el delantero argentino de Fortaleza.

Según confirmó O Povo, ese es el caso de la escuadra azul. El prestigioso medio entregó pormenores de la situación del atacante de 34 años, que ya perdió un interesado. El camino se comienza a despejar.

“Juan Martín Lucero será negociado después de descender a la Serie B. Está en la mira de Universidad de Chile para 2026“, comenzó advirtiendo sobre el experimentado goleador.

En dicha línea, el sitio explicó con peras y manzanas: “El argentino de 34 años vio cómo Coritiba retrocedió en las conversaciones y la U ahora aparece como principal candidata para contratar a El Gato“.

Juan Martín Lucero está en el radar de Universidad de Chile para 2026. (Foto: Getty Images)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Juan Martín Lucero

Durante su última campaña, la figura en cuestión disputó una totalidad de 51 partidos vistiendo la camiseta de Fortaleza. En dichos compromisos, logró anotar 11 goles y entregar una asistencia.

Cabe consignar que Juan Martín Lucero tiene contrato vigente con dicho elenco brasileño hasta diciembre de 2027. Por ende, cualquier negociación deberá ser visada por la cúpula de su equipo.

En resumen:

La prensa brasileña, específicamente el medio O Povo, confirmó que el futuro del delantero argentino está lejos del “Tricolor de Acero” tras el impacto deportivo del club: