Dentro de lo que ha sido la regular temporada de la Unión Española, una de las grandes figuras del equipo de Ronald Fuentes ha sido el atacante uruguayo, Rodrigo Piñeiro, quien gracias a su gran calidad se ha ido consolidando como uno de los jugadores más determinantes dentro del torneo.

El atacante charrúa, que anotó un doblete en la igualdad ante la UC por el Campeonato Nacional, conversó con AS Chile tras el encuentro, en la que hizo una importante confesión al revelar una gran relación con una de las grandes figuras de la Universidad de Chile: Lucas Assadi.

“Con Lucas tenemos una buena relación, una buena amistad. No somos muy amigos, pero cada vez que nos vemos conversamos mucho y me parece un gran jugador”, comenzó señalando Piñeiro

Sus grandes palabras también replicaron para lo que es la figura de la Universidad Católica, Alexander Aravena, en quien ve a un chico con grandes condiciones.

Piñeiro es figura en la Unión Española | Foto: Photosport

“Al igual que Lucas, Aravena es muy bueno también. Hay jugadores de calidad, aunque creo que esta liga tendría que ser, no sé si más competitiva, pero se debería jugar más”, declaró en AS.

Finalmente Piñeiro tuvo palabras para lo que es el Campeonato Nacional y sus constantes paras a lo largo de la temporada, en la que el uruguayo hizo un llamado a analizar este tipo de situaciones que no ayudan en demasía para la competitividad.

“Ahora tenemos una detención hasta el 23 de septiembre y después en octubre paramos nuevamente. Vamos a jugar ocho fechas en cinco meses, eso es una locura. Es lo único que le falta a esta liga, porque hay jugadores muy buenos. Ojalá se pueda mejorar”, cerró.

¿Cuáles son los números de Rodrigo Piñeiro con Unión Española en esta temporada?

El jugador uruguayo lleva 14 partidos disputados en esta presente temporada del Campeonato Nacional, en la que registra ocho goles y tres asistencias.