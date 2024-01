Universidad de Chile sigue con los sentidos bien puestos dentro de lo que es esta pretemporada a cargo de Gustavo Álvarez, el nuevo estratego azul que busca llevar al club a luchar por cosas importantes en esta temporada.

Por aquello, desde el conjunto ‘Laico’ aprovechan lo que es este mercado de pases, en el que dentro de los últimos días, el nombre del volante Matías Sepúlveda ha sido bastante vinculado a la U, siendo una opción importante de posible refuerzo.

Ante esta posibilidad, el hoy panelista, Juvenal Olmos se dio un espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para analizar este posible fichaje azul, con el que no está muy de acuerdo, ya que considera que en el actual plantel de la U hay un jugador con mejores características que el ex Audax Italiano.

“Lo he visto, lo he visto, muy buen jugador Sepúlveda, pero sabes que, la U tiene a Fuentealba ahí”, fue lo que indicó el ex entrenador de la Selección Chilena.

Finalmente, Olmos indica que con la llegada de un jugador como Matías Sepúlveda, el principal afectado dentro del plantel sería Jeison Fuentealba, a quien lo ve como una pieza que puede ser muy importante para la U en el 2024.

“Si le traen a otro jugador, lo esconderían, lo taparían, un tipo que al menos cuando jugó, es un muy buen volante, buena técnica, le pega bien a la pelota y con buena dinámica”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Matías Sepúlveda en el 2023?

Los números de Matías Sepúlveda en el 2023

El volante nacional disputó 38 encuentros en la campaña pasada con Audax Italiano, en el que anotó 6 goles y aportó con 4 asistencias.