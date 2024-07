Una notable actuación tuvo Universidad de Chile goleando a San Antonio Unido por siete tantos a cero y que le permite así, avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile 2024.

Un equipo donde van apareciendo nuevas figuras que le permiten ampliar el abanico de opciones al estratega, Gustavo Álvarez, de cara a la segunda mitad de la exigente temporada que están experimentando.

No obstante, no todo es motivo de alegría total, ya que la jornada también se le presenta compleja a dos jugadores que no entran, no son considerados y que buscan resolver su futuro.

Se trata del argentino Emmanuel Ojeda y el delantero Nicolás Guerra, quienes estuvieron presentes en el recinto ñuñoíno, pero mirando todo desde lejos, en relación a lo que vivía el resto de sus compañeros.

Ojeda y Guerra buscan definir su futuro lejos de la U

Ambos estuvieron presentes y observaron el partido en el Estadio Nacional. Mientras Guerra se vio caminando por el sector del pasillo cerca de las cabinas de transmisión de manera muy seria al término del primer lapso, al ex Rosario Central se le vio saliendo del sector de camarines tras el compromiso, un poco más sonriente. Todo, como actores muy secundarios de lo que ocurre en la U, pero al menos estando con sus aún compañeros.

De todos modos, los dos están a la espera de saber qué ocurrirá con ellos. El trasandino busca la opción de marchar hacia Unión de Santa Fe y el atacante si asoma algún club interesado. Ya se descartaron Santiago Wanderers y Ñublense, como también se habla de Huachipato, pero nada concreto, todavía.

Está por verse si continuarán o no, al menos ya hubo uno que encontró club y se trata del mediocampista, Jeison Fuentealba.

Ojeda y Guerra: Dos que viven sus descuentos en la U (Photosport)

¿Cuál será el próximo rival de la U en la Copa Chile?

Universidad de Chile se medirá ante Everton por las semifinales de la Fase Regional de la Zona Centro Norte. La ida en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y la revancha en el Estadio Nacional.