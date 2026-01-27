Una de las primeras medidas que tomó Francisco ‘Paqui’ Meneghini como entrenador en Universidad de Chile, fue cortar al delantero argentino Leandro Fernández, quien llevaba tres temporadas en la U.

El DT de 37 años prefirió jugársela por los nuevos delanteros que llegaron al club, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, por lo que le comunicó al ex Independiente que debía buscar equipo.

El jugador se movió rápidamente y se fue a Argentinos Juniors, pero antes dio a conocer que la comunicación del director técnico no había superado los 10 segundos.

Sobre aquello, este martes Meneghini dio su versión, en entrevista con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports. En ella, confirmó que la charla había sido concisa y reveló lo que le comentó.

“No sé, no lo cronometré. Pero fue corta la verdad, fue corta. Lo llamé, le expliqué, le dije que no iba a ser tenido en cuenta, que las razones eran futbolísticas. Me dijo gracias y se fue, no había mucho más que hablar la verdad, tampoco”, comenzó diciendo.

“De mi parte, trato, cuando tengo que comunicar una decisión así, tan fuerte, para el jugador sé que es una decisión fuerte, no me gusta adornarla mucho ni maquillarla. Lo más sano es frontal, directo, sin rodeos. Él lo agradeció y la verdad se quedó unos días más mientras resolvía su situación”, agregó.

El argumento para borrar a Leandro Fernández de la U

En la instancia, ‘Paqui’ Meneghino también explicó los argumentos para tomar esta decisiónd e prescindir de una de las figuras del equipo azul.

“En el caso de Leandro hay un tema de cupos de extranjeros, de lo que uno piensa en el equipo, los delanteros que iban a llegar, la regla juvenil, un montón de factores que a uno le hacen armar una estructura de equipo y de plantel en la cabeza. Pensaba que él no iba a tener un rol tan protagónico, y un jugador tan importante, que ocupa cupo de extranjero, que no tuviera tantos minutos, me parece que no nos iba a servir”, indicó el estratega.

“Así se lo comuniqué, no tiene que ver con cómo juega él. Es un gran jugador, siempre ha estado en todas las temporadas entre los jugadores que más rematan en la liga, le pega bien con las dos piernas, no tengo nada que decir. Son decisiones que uno tiene que tomar”, completó el ex O’Higgins.

Leandro Fernández tenía contrato vigente en la U. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

