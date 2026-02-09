Universidad de Chile viene de caer por 2-1 frente a Huachipato y aún no suma triunfos en este 2026. Las criticas recaen contra el técnico, Paqui Meneghini, quien no logra convencer de lleno al hincha de la U ni a los periodistas.

Ante esta ola de críticas, se sumó el periodista, Juan Cristóbal Guarello, quien reveló el principal motivo del mal funcionamiento del equipo.

“Paqui entró con el pie cambiado con sacar a Leandro Fernández, eso lo complicó“, señaló el informador, apuntando como principal responsable a las decisiones apresuradas de Paqui en su llegada.

Cabe destacar que Leandro Fernández, desde su arribo en inicios de 2023, se convirtió en el jugador con más contribuciones de gol desde aquel año. El argentino marcó 33 goles y entregó 23 asistencias en un total de 100 partidos.

No solo al periodista le molestó la salida del “Lea”, sino que los mismos hinchas azules manifestaron su oposición contra la decisión del técnico. Esto llegó a un punto en el que la barra de “Los de Abajo”, publicara un comunicado oficial, interponiéndose a la salida del delantero.

Leandro Fernández hace falta en Universidad de Chile

El “Romántico Viajero”, solo ha sumado una victoria en 2026, la cual fue en un amistoso de 25′ minutos por lado frente a Universitario de Lima.

¿Qué viene para la U?

Los azules deben dar vuelta la página y prepararse para enfrentar Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas. Partido que se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera.

En síntesis