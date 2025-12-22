Finalmente se acabó la teleserie de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. La dirigencia de Azul Azul llegó a un acuerdo con el agente del entrenador argentino, Andrés Llorén, para firmar el finiquito y ponerle fin a su ciclo en la U.

En un principio, todo indicaba que el entrenador campeón con Huachipato en 2023 tenía que pagar una cláusula cercana del 1 millón 200 mil dólares, esta cifra bajó considerablemente en las últimas horas.

Según se dio a conocer, Álvarez tendrá que pagar finalmente una cláusula de salida de apenas 200 mil dólares y en cuotas (cuanto encuentre club). Esto, ante una grave irregularidad en el contrato que firmaron Azul Azul y el DT trasandino a inicios de 2024.

¿Cuál es la irregularidad en el contrato de Gustavo Álvarez y la U?

Según dio a conocer La Tercera, el contrato establecía que los azules podían tomar la decisión de “definir de manera unilateral la decisión de si extendía o no el vínculo del entrenador tras el Campeonato 2025. Al ser una decisión unilateral esta cláusula fue la que, finalmente, dejó en total libertad a Gustavo Álvarez”.

Asimismo, el citado medio explica que “el contrato con el entrenador contemplaba que la U podía poner fin en cualquier momento de manera unilateral al contrato del entrenador mediante el pago de tres salarios (cerca de US$ 100 mil). Sin embargo, en caso que el DT quisiera dejar la institución, debía desembolsar US$ 1.200.000″.

“Por lo mismo, Andrés Lloren, el representante de Álvarez, insistió en la ilegalidad de las cláusulas del contrato, principalmente por la prórroga unilateral de Azul Azul, situación que está prohibida en el fútbol”, agregan.

Por su parte, Radio ADN aseguró que “esta cláusula es habitual en las gestiones del abogado Javier Gasman, que trabaja con la U de Chile, Deportes La Serena y Huachipato”.

Esta situación generaría una ilegalidad, por lo que a Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul se le ofreció dos caminos: ir a la justicia ordinaria, donde el DT ganaría, o llegar a un acuerdo, según informó la citada radioemisora.

Ahora, tras este papelón de Azul Azul, la dirigencia se meterá de lleno en la búsqueda del nuevo DT donde los nombres de Paqui Meneghini y Renato Paiva, lideran la lista.

En resumen…