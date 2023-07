En vísperas de iniciar la rueda de revanchas en el Campeonato Nacional, Universidad de Chile se ve en el tercer lugar de la tabla de posiciones, a tres puntos del actual líder, Huachipato, equipo que justamente, es el próximo rival de la U.

Y desde luego, tras temporadas complejas para los azules, el hincha comienza a entusiasmarse con la opción de una nueva estrella, esquiva desde hace seis años. Por tal razón, este miércoles el gerente deportivo de los universitarios, Manuel Mayo, fue consultado respecto a si el equipo va por el título o no. El dirigente, no profundizó, pero sí reconoce que estarán a lo menos, peleando arriba.

“Hablar de salir campeón, sería armar un titular que no quiero que se genere. Pero creo que tenemos un plantel competitivo y preparado para pelear en lo más alto del campeonato. Si alcanza para salir campeón, espectacular, porque este club lo exige, siempre”, enfatizó Mayo.

Siguiendo en esa línea, el dirigente expresa que desde luego, este fin de semana tendrán una verdadera prueba de fuego. “Ya estamos en una posición expectante, con este plantel y si es que incorporamos a alguien, creo que vamos a estar en la parte alta de la tabla. Ojalá que seamos campeones, pero hay muchos detalles. Ahora nos toca Huachipato que los tenemos muy cerca y servirá para ver para qué estamos”, aseveró el dirigente.

Manuel Mayo sostiene que la U puede pelear en la parte alta de la tabla (Photosport)

En relación a si el plantel azul es mayoritariamente joven, factor que podría ser determinante a la hora de conseguir algún logro importante, el gerente deportivo cree que el plantel de la U tiene una cuota importante de jugadores con trayectoria y que acompañan a los más emergentes. “Por suerte tenemos jugadores jóvenes, de casa, capacitados y que los hinchas se sienten orgullosos de verlos, pero también hay jugadores de jerarquía que los acompañan. Los jóvenes no están jugando solos y tenemos cinco extranjeros de jerarquía que están compitiendo, también chilenos que llevan el peso de la campaña”, manifestó.

Finalmente, el dirigente recurrió al cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, para dar cuenta de lo diverso que es el actual plantel estudiantil, “están ayudando a los jóvenes para que la presión no sea de ellos, no es un plantel joven, me parece que es bastante equilibrado entre experiencia y juventud. Están preparados para competir”, concluyó Mayo.