El gran capitán azul no tuvo problemas en reconocer que ir el 2016 a la U, no fue una buena idea.

En Universidad de Chile, siempre es grato escuchar a los históricos, porque tienen una mirada especial de lo que es el presente de la U o lo que ellos vivieron en algún momento en sus carreras.

Sin lugar a dudas, uno de ellos es Luis Musrri. El gran capitán de los azules conversó con La Magia Azul y compartió sus reflexiones respecto al año 2016, cuando llegaron junto con Víctor Hugo Castañeda como dupla técnica tras la salida de Sebastián Beccacece.

Lo primero que dijo el Fogonero, fue que siente que cometió un error aceptar ese desafío. “Pongamos en contexto, en ese momento estaba en Deportes La Serena y mi carrera como entrenador estaba renaciendo y habíamos armado un equipo bueno, tenía a Jaime García como ayudante y claro, cometo un error, pero es imposible decirle que no a la U”, señaló Musrri.

Ahondando en aquello, sentencia que para él, eso no fue bueno. “Pero con la cabeza más fría, pienso que no era mi momento para llegar a la U. Cometí un error, porque al final fui como ayudante de Víctor Hugo, no tenía muchas decisiones qué tomar. Hermoso volver al estadio, que la gente te apoye, pero en lo netamente profesional, para mi, no fue bueno”, manifestó.

Musrri: “A la U iría hasta a barrer”

De todos modos, reconoció que no hubo problemas con Víctor Hugo Castañeda en ese momento. “No tuve problemas con Víctor Hugo, para nada. Sí las decisiones pasaban por él, quizás pude tener mayor protagonismo, pero me arrepiento de eso. Si hubiese esperado me llamaban a mi, el que estaba dirigiendo era yo. Es como raro”, recalcó.

En el cierre, apuntó que independiente que siente que no fue bueno ir a la U y que lo perjudicó en su carrera, de todos modos siempre le diría que sí al club de sus amores.

“A mi me afectó mucho lo que me pasó en la U. Hay un antes y un después en mi carrera como entrenador. Si me llaman de nuevo para ser ayudante de alguien, voy, es una cosa que para mi, la U es lo más grande que hay, hasta iría a barrer a la U”, cerró Lucho Musrri.

El cuerpo técnico que reemplazó a Beccacece, con Musrri como miembro (Photosport)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.