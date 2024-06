"No hemos ganado nada": Jaime García no se marea con la goleada de Santiago Wanderers en la Primera B

Por fin pudo sonreír Santiago Wanderers y lo hizo goleando 6-0 a un rival tradicional de la zona en lo que fue el primer triunfo además del carismático Jaime García.

El entrenador eso sí, se mantuvo muy calmo a la hora de analizar la aplastante victoria ante los canarios asegurando que le traspasó un fuerte mensaje a sus sus jugadores una vez que terminó el partido pendiente por la fecha 10 de la Primera B.

“No hemos ganado nada, estamos en un lugar incómodo. Si toman esto como premio no sirve de nada. Es lo que les dije”, confesó.

Agregando sin tapujos que “quiero más, más, más y más porque es mi forma de ser y también la de Wanderers, un equipo luchador y combativo. Siento que vamos por buen camino, pero siempre con los pies firme en la tierra. El que quiera subir y sumarse a este equipo se tiene que sacar la cresta para entrar”.

De igual forma, no escondió su alegría por el partidazo que hizo el cuadro caturro en Valparaíso.

Santiago Wanderers no tuvo piedad con San Luis

“No es fácil hacer seis goles. Sobre todo cuando un equipo está con miedo y muchas otras cosas. Estoy tratando de que el equipo sostenga el tema físico. Eso da un plus diferente para lo que busco. Lo que yo les pedí, lo hicieron. Estoy contento”, indicó.

Para el final, mandó otro mensaje a sus dirigidos. “A veces incomoda y todos quieren ir para arriba. Eso no es así. Me gusta el fútbol dinámico, rápido, vistoso, alegre, pero también que sean unos perros de presa para defender. Es lo que he buscado y también lo quiero acá”, cerró.