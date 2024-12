EL hincha de Universidad de Chile ya está impaciente y es la lentitud en los refuerzos de cara a la temporada 2024 donde a la fecha, solo ha llegado Julián Alfaro desde Magallanes.

Sin embargo, hay quienes se toman el tema con mucha tranquilidad y uno de ellos es Marcos González. El ex central azul confía plenamente en el trabajo de Gustavo Álvarez, si es que no llegan las incorporaciones que se esperan.

“Este 2024 le entregaron un equipo y él se las arregló para competir. Le tengo fe a Álvarez y si ni llegan refuerzos, él tiene capacidad para resolver las cosas”, afirmó Lobo del Aire en conversación con BOLAVIP CHILE.

También, tuvo palabras sobre qué es lo que necesita la U y en eso no hay doble lectura. “Cuando vas a una copa internacional, hay que apostar por gente en delantera. Se comprobó que el equipo defiende bien, pero el hincha quedó con esa sensación que no se anotaron tantos goles“, manifestó el ex seleccionado nacional.

A su vez, golpeó la mesa señalando en que no hay que traer por traer. “Hay que estar en el bolsillo y no se cuánto es lo disponible, aunque no es traer por traer. Si hay un presupuesto y el que te alcanza en ese presupuesto no te convence, no se si sea necesario traerlo”, concluyó González.

¿Cuál será el primer partido oficial de la U en 2025?

El primer partido oficial de la temporada 2025 para Universidad de Chile, será la Supercopa donde enfrentará a Colo Colo. Aún no se sabe si será a uno o dos partidos.