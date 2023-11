En la Universidad de Chile se mantienen felices luego de la brillante victoria ante Universidad Católica por tres tantos a uno, en el clásico disputado el sábado pasado en el Estadio Santa Laura.

A su vez, aquel compromiso marcó el retorno de Matías Zaldivia a la escuadra azul y tuvo un partido sensacional, considerando su ausencia días antes en la derrota frente a Everton, pero ahora con su regreso, la retaguardia laica mostró seguridad, solvencia y donde el delantero cruzado, Fernando Zampedri, poco pudo hacer.

Nivel, que solo fue una continuidad de lo mostrado en los Juegos Panamericanos, donde Chile obtuvo la medalla de plata en el certamen realizado en nuestro país, hace algunas semanas.

Ese rendimiento obligó a Eduardo Berizzo tener que convocar al ex Colo Colo, por lo cual, ahora no solo vuelve a la citación, si no también muchos ya lo piden como titular en La Roja, en los compromisos ante Paraguay y Ecuador, respectivamente.

Sin embargo, una gran preocupación comienza a rondar en Universidad de Chile, precisamente con la convocatoria, donde sí bien hubo felicitaciones a través de las redes sociales del club, una pequeña alerta se enciende en el CDA.

La gran preocupación de la U

Producto de las buenas presentaciones de Zaldivia, existen altas probabilidades que ahora el futbolista al menos, sume minutos en esta fecha doble clasificatoria con la camiseta de todos.

Es eso mismo, lo que apremia a la U, ya que el segundo de estos compromisos es ante Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, programado para el día martes 21 de noviembre a las 20:30 horas de nuestro país.

La inquietud ronda debido a que tres días más tarde, es decir el día viernes 24, los azules reciben a Coquimbo Unido, en un duelo clave en las pretensiones de los estudiantiles pensando en llegar a la Copa Sudamericana.

Serán pocos días de trabajo para el jugador, considerando que el partido se juega en altura, con un viaje de aproximadamente seis horas, para luego llegar y recién ahí, ponerse a disposición del estratega, Mauricio Pellegrino, donde esperan llegue en buenas condiciones físicas.

Es ahí, donde en el Centro Deportivo Azul ya prestan mucha atención al respecto y que no pase más allá del apremio justo, donde esperan pueda consolidarse en la selección y que pueda seguir siendo ese pilar fundamental con la camiseta de la U, ya en la parte final de la temporada.

Zaldivia realizó un gran partido ante la UC (Nicolás Maldonado – Prensa Universidad de Chile)

¿Cuándo vuelve a jugar la U por el Campeonato Nacional?

Los azules, saltarán a la cancha nuevamente por los puntos el viernes 24 de noviembre, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja recibirá a Paraguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago por la cuarta fecha de las Eliminatorias. Después, visitará a Ecuador el martes 21/11 a las 20:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la quinta jornada.