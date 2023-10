Yeferson Soteldo fue uno de los jugadores que llegó a la Universidad de Chile con Carlos Heller al mando de Azul Azul. El 11 de enero de 2018, el venezolano fue ratificado como refuerzo de la U y su presentación rimbombante se llevó a cabo en La Serena. Hasta el Hotel Serena Suites llegó Heller y el llanero recibió de sus manos la mítica “10” en su presentación.

“Dije que quería la camiseta 10 y la directiva también quiso dármela. Siempre me ha gustado este número y ahora tengo que dar lo mejor de mí”, expresó. Sin embargo, el paso de Soteldo dejó mucho que desear en lo futbolístico, pese a que sus condiciones eran excepcionales.

Ángel Guillermo Hoyos siempre lo alineó de titular, aunque sus mayores líos en el equipo fueron con Frank Kudelka y sus reiteradas indisciplinas. “A veces llegaba tarde, no era muy responsable y muchos sabíamos de eso”, indicaron fuentes de la U a Bolavip.

Yeferson Soteldo no dejó la mejor imagen en la Universidad de Chile (Photosport)

En octubre de 2018, Soteldo fue “cortado” por Kudelka, quien descubrió que la ausencia del venezolano no fue por líos familiares ni problemas en el embarazo de su mujer como reportó el jugador, si no que fue sorprendido en un club nocturno en el sector de Providencia. De ahí en adelante, se empezó a fraguar la tensión del llanero con la U y su dirigencia.

El 27 de octubre, Soteldo intentaba arreglar la tensión con un golazo a Universidad Católica en el Clásico Universitario ante la UC. Sin embargo, eso no convenció de mucho a la directiva de la U que, claramente, junto a los hinchas, estaban cansados del mal comportamiento del jugador.

Ante ello, la U no hizo efectiva la compra de Soteldo a Huachipato y el elenco acerero decidió venderlo a Santos. La salida del jugador del CDA no fue de las mejores, disparó al club y tuvo intención de ir hasta el archirrival, Colo Colo.

¡La B!

La hinchada de la U, a través de Instagram, le hizo sentir su decepción a Soteldo, quien le entró en varias oportunidades de mala manera a los fanáticos azules por redes sociales.

En una ocasión, un fanático azul escribió “gracias por su paso por la U, enano mal agradecido“. Soteldo, posteriormente, fue claro al escribir que “cuando me fui casi se fueron al descenso. Disculpa por irme“.

Posteriormente, Soteldo dijo en La Tercera que “si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero, si no quieren que yo hable mal de su club que tampoco me busquen la lengua“.

Ya, en otro posteo, Soteldo se burló de la U respondiendo sólo con “B”, en alusión al mal momento del Romántico Viajero. De ahí, el divorcio fue definitivo.

La tocada de oreja de Soteldo a la U (Instagram)

Ni ahí con la U y sí con Colo Colo

La peor traición de Soteldo para los hinchas de la U fue cuando Colo Colo ganó la Copa Chile en 2020 ante la U. Ahí, para burlarse, el “Manzana” le dio like a una publicación de los albos.

Posteriormente, Soteldo para hacer estallar a los fanáticos azules hizo un ademán que su intención de volver a Chile era para jugar en Colo Colo. Eso hizo que en la U y sus adeptos no quisieran ver nunca más al futbolista venezolano.

“Te esperamos en Colo Colo”, le escribió un fanático, a lo que Soteldo respondió “algún día” con un emoji de las manos apuntando al cielo. Ahora, el llanero enfrentará a Chile y, claramente, el enojo se volverá a desatar por parte de los hinchas azules con el delantero.