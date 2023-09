Ya es un secreto a voces el futuro de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile debido al mal momento del cuadro estudiantil y es un hecho, que el argentino no será renovado y no continuará en el 2023.

Es más, ya se habla que de caer ante Audax Italiano el próximo lunes, el ex Valencia no continuará al mando de la U y el puesto será ocupado por Sebastián Miranda de manera interina.

Sin embargo, Azul Azul ya tira líneas respecto al futuro técnico de los laicos y una de las situaciones que quieren evitar en la dirigencia es evitar o de plano, no optar por un entrenador rimbombante o de resonancia continental y así no arriesgarse con un estratega de alto costo considerando los últimos que no han dado el ancho y no han podido dar un estilo de juego al plantel.

Por tal razón y según información que maneja Bolavip, la regencia no buscaría afuera del país y el eventual futuro entrenador de la U está en Chile. Así es, en la propia liga nacional podría estar el nuevo estratega de los azules.

Es más, ya se iniciaron conversaciones con el ex técnico de Ñublense, Jaime García, pero es indudable que además, habrían dos candidatos más, producto de sus buenas temporadas en el presente certamen y que propicia que aparezcan dentro de los probables.

Jaime García ya habría sostenido un acercamiento con Azul Azul (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.