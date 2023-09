Luego de la tormentosa caída ante Deportes Copiapó, las aguas no están tranquilas en Universidad de Chile y ya se habla de lo condicionado que está el técnico, Mauricio Pellegrino de cara al próximo compromiso.

No obstante, en el plantel univeristario asumen las culpas y responsabilidades por el presente del cuadro azul y los malos resultados. Así lo explicó el portero Cristopher Toselli, quien enfatiza que son ellos los que salen a la cancha y deben estar por sobre todo, incluso, de quien sea el entrenador.

“Los resultados mandan y trataré de explicarme bien. Si bien hay un técnico que es Mauricio, los jugadores debemos estar por sobre de quién esté al mando. Acá hay un tema de orgullo, de vergüenza deportiva que tenemos que sacar a relucir en este momento, a eso apelo. Nadie está contento por la situación que estamos viviendo, no se si la palabra es vergüenza, pero sí sentimos frustración, rabia, deuda con la gente. Sabemos que tenemos que dar mucho más, estamos en una institución grande y debemos pelear por los primeros lugares. Si bien hoy día no lo estamos, tenemos que pelear por otras cosas”, afirmó el ex mundialista.

Siguiendo con el apoyo al técnico, Toselli agregó que es necesario trabajando para volver a las victorias. “Hoy está Mauricio y lo apoyamos al cien. Nosotros debemos estar por sobre eso, independiente de quien esté. Debemos estar acostumbrados, en un equipo grande pasan estas cosas, hay mucha presión, la gente te critica más y uno va aprendiendo de esas cosas. Hay que ser equilibrado en los buenos y malos momentos. La solución no es bajar los brazos y seguir trabajando, los resultados creemos que van a llegar”, dijo el golero.

A su vez, no dudó el resaltar que la U es uno de los mejores planteles del país, según palabras del propio Cristopher. “Jugadores y cuerpo técnico tenemos, para mi somos uno de los mejores equipos del fútbol chileno y tener estos jugadores y no verlo reflejado en la tabla de posiciones, obviamente es frustrante“, expuso.

Sobre algunos problemas que se nota en el equipo, el entretubos es claro y manifestó que el gol en contra, siempre los afecta y les pone cuesta arriba los partidos.

“Si nos hacen un gol, no venirnos abajo, no bloquearnos y seguir insistiendo en nosotros y que nuestra parte ofensiva va a sacar su calidad. Es difícil venir a declarar luego de una seguidilla de partidos sin ganar. Si tuviera la fórmula la llevaría a cabo, pero hoy en día hay que seguir trabajando, seguir creyendo en este proyecto y así van a llegar los resultados”, apuntó el portero.

“Finalmente, dio toda potestad en las decisiones que Pellegrino disponga y que no existe falta de compromiso con los colores, aunque reconoce que están golpeados.

“Por algo hay un técnico, pero lo que yo te puedo decir es que están todos comprometidos, que hay profesionalismo a pesar que no vayan citados. Pero el grupo va para adelante. No hay falta de compromiso, nos sentimos golpeados, endebles cuando nos anotan, sí”, concluyó Toselli.

Toselli afirmó que apoyan 100% el proceso de Pellegrino (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.