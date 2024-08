Pese a los buenos resultados y el gran triunfo por cuatro goles a cero ante O’Higgins en Rancagua en la última fecha del fin de semana pasado, no todo es color de rosa en Universidad de Chile.

Y dentro de las situaciones que dejó el encuentro y que complican al entrenador Gustavo Álvarez, es la suspensión de Leandro Fernández por acumulación de tarjetas amarillas y por cierto, lo que alerta es la situación física de Cristian Palacios.

Lamentablemente, las informaciones no son buenas en relación al Chorri, ya que el ahora atacante chileno no entrenó de buena manera el día lunes y las informaciones a 72 horas del partido, no son positivas.

Descartan a Cristian Chorri Palacios

Fue la periodista Daniela Alegría de La Magia Azul, quien informó en su cuenta en X que el goleador está descartado para el día viernes y se queda así, fuera del duelo ante los zorros del desierto.

Un grave dolor de cabeza para el estratega, quien de todos modos, según lo recabado por BOLAVIP CHILE, su lugar será ocupado por Nicolás Guerra.

Chorri no estaría ante Cobreloa (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día viernes 23 de agosto a las 19 horas, Universidad de Chile seguirá su ruta en el Campeonato de Primera División recibiendo a Cobreloa en el Estadio Nacional, en encuentro válido por la fecha 21.