Universidad de Chile se queda sin jugar por decisión de la autoridad que a 72 horas del partido ante Cobresal decide suspender el pleito. La situación enardeció a Romai Ugarte, quien se lanzó en picada contra el Presidente Gabriel Boric.

El rostro televisivo contestó el teléfono a Bolavip y no chistó en criticar a las autoridades -sobre todo a Gabriel Boric- por la decisión de dejar sin partido a Universidad de Chile.

“Viene todo desde arriba. Basta con la cuestión. Boric es el peor presidente que hemos tenido con las autoridades que pone, es un desastre. De verdad, no se trata sólo de la pelota, basta”, explicó Ugarte.

El ex TNT Sports, incluso, fue más allá y cargó otra vez contra el Presidente de Chile. “Gabriel Boric es el peor presidente que ha pasado por este país. Él se encargó de botar todas las leyes que no, qué no, qué no en relación a la seguridad en el fútbol”, agregó Ugarte.

Romai Ugarte arremete contra Gabriel Boric tras la suspensión del partido de la U

Ugarte no tiene pelos en la lengua y, además, aprovechó de repasar a más autoridades tras la decisión de dejar a la Universidad de Chile sin compromiso ante Cobresal.

“Tiene una Delegada Presidencial que no tiene idea, una jefa de Estadio Seguro, una periodista (Pamela Venegas) que viene de la Universidad Católica. ¿Qué sabe de seguridad? Estamos muy mal de verdad”, agregó Romai.

Además de Gabriel Boric: ¿Con quién más carga Romai Ugarte tras la suspensión del partido de Universidad de Chile?

Romai Ugarte no se guardó nada y estaba molesto, dolido y desconcertado con la suspensión del partido de Universidad de Chile.

Claramente, el ex rostro de TNT sabe que aquí la U recibió un coletazo de lo ocurrido en la Supercopa. Ugarte también mandó un recado a Quilín 5635.

“Por supuesto, la U es la gran perjudicada, el fútbol es el gran perjudicado. La U viene trabajando, había que ver como erea su trabajo, también trabajó la ANFP para el partido de la Supercopa y trabajó mal, porque aquí todos pasan desapercibidos, pero la ANFP hizo un trabajo malo. Metieron fuegos artificiales, metieron lienzos, metieron de todo, no es que hicieran un buen trabajo”, explicó.

¿Qué debió hacer la autoridad según Romai Ugarte para evitar la suspensión del partido de Universidad de Chile?

Ugarte está enojadísimo con lo ocurrido con Universidad de Chile y él reclama que “hay que darle la oportunidad al que haga un buen trabajo y, a lo mejor, la U sí hizo un buen trabajo. Pero esto es terrible. Sabes no es que lo hagan 2 meses o 2 semanas antes, lo hacen 3 días antes del partido. Eso es lo peor”

En el cierre, Ugarte manifestó que “la Ministra Vallejo dijo que debió haber medidas…. Así es este Gobierno, inoperante, absolutamente inoperante”.