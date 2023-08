Johnny Herrera realizó un análisis de la situación de la Universidad de Chile tras la caída por 2-1 ante Magallanes en el Nicolás Chahuán de La Calera. El Samurai Azul le pide a Mauricio Pellegrino realizar cambios en el equipo titular para lo que viene.

“Se perdió un poquito la solidez defensiva. (Cristian) Palacios no hace un gol -que es el que el que más minutos tiene- hace ocho partidos”, señaló el ídolo azul, quien cree que el Chorri debe salir de la titularidad.

El histórico futbolista del Romántico Viajero lamenta la suplencia de joya del equipo. “Profesor sacrificó a Lucas Assadi. Cuando la U ganó tres partidos al hilo, el mejor jugador de los tres partidos fue Lucas Assadi”.

“No entiendo la terquedad del profesor Pellegrino. Yo le agradezco un montón que haya llegado un hombre a poner orden a una institución donde un 90% no tiene p*co idea de fútbol”, añadió.

Herrera le pide a Pellegrino poner a Lucas Assadi y Darío Osorio juntos

Johnny Herrera quiere a Lucas Assadi y Darío Osorio juntos en el equipo titular. “Se lo agradezco de verdad, porque es un tipo que sabe de fútbol y declara bien, pero a la vez no entiendo la terquedad de no poner a los dos cabros juntos con más proyección para mí todavía, incluso más que (Damián) Pizarro y por biotipo más que (Alexander) Aravena que juegan distinto. No entiendo por qué no los pone”.

“Entiendo que profesor Pellegrino banque tanto y sostenga a Palacios, pero si él no está bien, no está haciendo goles, hay que darle la oportunidad al que está esperando. En este caso el que está esperando es el jugador con más proyección del fútbol chileno (Osorio)”, complementó.

Herrera le pide a Mauricio Pellegrino jugar con tres en ataque (Foto: TNT Sports)

El Samurai Azul pide titularidad para algunos futbolistas. “Que juegue con Assadi, con Osorio, que los deje juntos. (Nicolás) Guerra tiene que ser un pilar, que (Leandro) Fernández juegue. Los buenos jugadores tienen que estar en cancha. Está bien defenderse, pero a la U ya saben como jugarle”.

Además aseguró que “el plantel que tiene está pintado para un 4-3-3 y da los tres nombres de su tridente de ataque. “Yo pongo Osorio, Nico Guerra y Fernández, pongo a los tres”.

Por último se refirió a la función de Lucas Assadi. “Lo pones con dos contención y lo dejas libre, que haga lo que quiera en el medio. Fue el mejor jugador, el más desequilibrante del torneo y desapareció para este partido”.