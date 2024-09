Universidad de Chile logró una sólida victoria ante Palestino por 1-0, en donde el marcador fue estrecho, pero desde el minuto 1 se vio quién quería con más ganas quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional.

El gol de Leandro Fernández no fue la única marca importante de la jornada, ya que Gabriel Castellón batió récords de imbatibilidad y entró a la historia en el arco de Universidad de Chile con varios partidos sin recibir goles.

En zona mixta, el ex portero de Huachipato entregó sensaciones de qué se siente entrar en la rica historia del cuadro azul: “Me enorgullece, pero no lo hago solo. Mis defensas y mediocampistas cumplen su función y que me lleguen lo menos posible. Ojalá seguir en la misma racha”, dijo.

La U se acerca al título de campeón. | Foto: Photosport

Al ser consultado si ahora comparte sitial en la historia azul con porteros de la talla de Johnny Herrera o Sergio ‘Superman’ Vargas, Castellón no se achicó y sacó pecho con una sorprendente respuesta.

“La verdad es una felicidad por estar con ellos, seguir cumpliendo objetivos. Creo que eso te incentiva a seguir superándote día a día. Hay que seguir mejorando para lograr cosas personales y grupales”, aclaró.

Lo cierto es que la U es más líder que nunca y ahora deberá esperar hasta el 24 de septiembre, día en que tendrá que recibir la visita de Huachipato en el Estadio Nacional por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile es más líder que nunca con 52 puntos, 7 más que Colo Colo que tiene dos partidos menos y tampoco verá acción en la próxima fecha por su participación en Copa Libertadores de América.